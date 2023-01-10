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16:43, 10 января 2023Мир

В Турции отреагировали на план Украины по урегулированию конфликта

Глава МИД Турции заявил, что Анкара поддержала план Киева из 10 пунктов по урегулированию

Фото: Murad Sezer / Reuters

Анкара согласна с планом Киева по урегулированию конфликта из 10 пунктов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия сейчас выражает готовность к переговорам, [президент Украины Владимир] Зеленский выдвинул план из 10 пунктов. Мы, будучи Турцией, поддерживаем этот план, ведем работу над этим. Ставим целью председательствовать по некоторым пунктам. Турция ведет активную работу в этом направлении», — так отреагировал глава ведомства на предложения украинской стороны.

По его словам, Турция верит, что военный конфликт завершится за столом переговоров. Чавушоглу также отметил, что в Стамбуле в марте 2022 года были определенные наработки по этой теме, но появились новые параметры и реальности.

Ранее стало известно, что команда Зеленского подготавливает «план мира» с Россией, который будет состоять из 10 пунктов. По данным Wall Street Journal, Киев планирует представить положения в годовщину начала военного конфликта.

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Виктория Кондратьева
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