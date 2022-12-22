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21:41, 22 декабря 2022Мир

Стало известно о подготовке на Украине «плана мира» с Россией

WSJ сообщила о подготовке командой Зеленского «плана мира» с РФ, состоящего из 10 пунктов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Окружение украинского президента Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования конфликта, который состоит из десяти пунктов, и намерено представить свои идеи примерно в феврале, сообщает американская газета Wall Street Journal ( WSJ) со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах.

По данным издания, команда Зеленского готовит «план мира» с Россией. «Она намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время», — говорится в статье.

Ранее стало известно о планах Зеленского обсудить с американским президентом Джо Байденом «справедливый мир». 21 декабря украинский президент отправился в Вашингтон с визитом, который не был анонсирован заранее.

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Марина Совина
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