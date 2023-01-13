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17:28, 13 января 2023Силовые структуры

СКР завершил расследование дела о пытках в тюремной больнице Саратова

Глава СКР Бастрыкин заявил о завершении расследования дела о пытках в ОТБ-1 в Саратове

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о завершении расследование дела о пытках в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН России по Саратовской области (ОТБ-1). Его слова цитирует «Российская газета».

Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела.

По данным следствия, бывший начальник ОТБ-1 и глава отдела безопасности создали ОПГ, чтобы запугивать заключенных и вымогать у них деньги. Им помогали некоторые осужденные.

Бастрыкин отметил, что всего в одном производстве соединено 15 дел о превышении должностных полномочий, сексуальном насилии, убийстве и вымогательстве. Сотрудники СКР выявили 44 эпизода преступлений.

ОТБ-1 печально прославилась осенью 2021 года тем, что там массово пытали и издевались над заключенными. 16 мая сообщалось об аресте в Москве двоих тюремных санитаров медучреждения, которые насиловали осужденных. Один из них ранее был судим за убийство, а второй — за кражу, грабеж и разбой. Используя швабру, они надругались, как отмечается, над 30 заключенными.

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Елизавета Новикова
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