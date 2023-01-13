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23:27, 13 января 2023Россия

Губернатор оценил призыв властей Калининграда не делать детей в городе

Губернатор объяснил призыв властей Калининграда к туристам не делать детей в городе

Фото: Telegram-канал Антона Алиханова

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал призыв главы администрации Калининграда к туристам не делать детей в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Калининградцы и гости города и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет», — заявил он. К посту он прикрепил фото своей семьи с детьми.

Ранее 13 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова попросила гостей «детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения». По ее словам, если население перевалит отметку в миллион человек, надо будет увеличивать количество депутатов горсовета, а она «не знает, где взять столько вменяемых людей». «Калининград не для туристов, Калининград — город для комфортного проживания, это приоритет», — добавила она.

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Марина Совина
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