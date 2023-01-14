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11:11, 14 января 2023Ценности

Один бренд отсудил у Adidas право использовать полоски на одежде

Бренд Thom Browne отсудил у Adidas право использовать четыре полоски на одежде

Фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Американский модный бренд Thom Browne отсудил у Adidas право использовать полоски на своей одежде. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в 2021 году немецкий производитель подал в суд на дизайнера Тома Брауна, заявив, что на некоторых его вещах, например на краях носков и рукавах блейзера, присутствуют четыре полосы, напоминающие логотип Adidas. В случае победы бренд спортивной одежды рассчитывал получить денежную компенсацию в размере 7,8 миллиона долларов (514,8 миллиона рублей). В то же время компания Брауна пояснила, что данный элемент является распространенным и также используется другими модными марками.

В свою очередь один из представителей Adidas отметил, что руководство разочаровано решением суда. «[Adidas] продолжит защищать свою интеллектуальную собственность, включая подачу любых соответствующих апелляций», — уточнил он.

В январе 2020 года шведский производитель одежды H&M также отсудил у Adidas логотип с изображением двух полосок. Суд постановил, что ретейлеру разрешается продавать вещи, на которых нанесены две линии, поскольку их пропорции отличаются от трех фирменных полосок на вещах немецкого бренда.

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Мария Винар
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