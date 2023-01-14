Эксперты назвали заседание ООН одним из ряда дискредитирующих организацию

Эксперты назвали прошедшее заседание ООН одним из ряда дискредитирующих организацию

Прошедшее заседание ООН стало очередной попыткой возложить всю ответственность за текущую политическую ситуацию на Россию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявили эксперты, комментируя состоявшееся накануне заседание ООН, на котором генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выразил готовность «помочь Москве и Киеву положить конец конфликту».

«В целом мы услышали продолжающиеся обвинения в отношении России со стороны Украины и ее хозяев. И здесь особо ничего нового не было за исключением того, что эти хозяева Украины – Вашингтон и представители Евросоюза поддержали инициативу о трибунале и о мирной конференции», - говорит Директор Центра политического анализа Павел Данилин. При этом, по его словам, очевидно, что обе эти инициативы не имеют ничего общего с тем, о чем они говорят. «То есть мирная конференция – совсем не мирная, Украина предполагает не мирную конференцию, а конференцию о том, как бы уничтожить Россию – и именно поэтому в этой мирной конференции не предусматривается участие России. Ну а международный трибунал предполагает судилище над Россией. Поэтому не удивительно, что к этим инициативам присоединяются русофобски настроенные страны, находящиеся под американским протекторатом», - комментирует эксперт.

Важным, по его словам, было то, что «наши слова тоже были произнесены и услышаны, и что Китай выступил с требованием прекратить всю эту шумиху, потому что она ник чему позитивному не ведет, а к позитиву могут вести только мирные переговоры».

Также немаловажным стало то, что ООН отказалась поддерживать эти инициативы Украины. « То есть вся разработка этих резолюций по поводу трибунала и мирной конференции проходит без участия ООН, что важно. Но позиция ООН, конечно, звучит достаточно сдержанно и надо сказать, что Антониу Гутерриш во многом выступает на стороне американцев, а не на стороне справедливости и международного права», - резюмировал эксперт.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк назвал прошедшее заседание в ООН «очередной попыткой возложить всю ответственность на Россию». «Мы видим, как игнорируются военные преступления Киева, мы видим, как целенаправленно игнорируются на уровне ООН провокации, которые совершает Киев – и в контексте обстрела Запорожской атомной электростанции, и в контексте военных преступлений и бесчеловечного отношения к российским военнопленным», - говорит он.

По словам эксперта, можно говорить о тенденции, в рамках которой ООН стала ангажированной площадкой, с помощью которой пытаются еще больше дискредитировать позицию России, игнорируя факты, оперируя фейками, непроверенной информацией. «В этом плане Антониу Гутерриш, когда говорит, что готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту, на самом деле готов сделать все для того, чтобы мировая общественность не замечала преступления Киева, а те преступления, которые якобы совершает Россия, хотя это не так, пытается выдавать мировой общественности как некую правду. Поэтому да, я считаю, что объективно площадка ООН полностью себя дискредитировала и даже несмотря на попытки ООН стать продолжением внешнеполитического инструмента США, полностью переложить ответственность за конфликт на Россию у них не получается. Мы видим, что внутри ООН есть страны, которые не согласны с огульными обвинениями, с клише, с пропагандистскими штампами, которые постоянно создаются в отношение нашей страны. Но очень жаль, что ООН настолько дискредитирует себя такими заседаниями», - заключил Никита Данюк.

