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20:20, 14 января 2023Россия

Пригожин заявил о попытках урезать финансирование ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил о серьезной борьбе в России и попытке урезать финансирование ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об отсутствии риска ухода группировки из Африки под давлением властей США. Соответствующий комментарий размещен в Telegram-канале его пресс-службы.

«Однако в России идет серьезная борьба за то, чтобы мы оттуда ушли. Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику», — заметил предприниматель.

По его словам, происходит серьезное противодействие деятельности ЧВК, в частности, попытки урезать финансирование, для того, чтобы он не смог содержать группы на территории африканского континента.

Ранее Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией из всех существующих в мире на данный момент. Объясняя эффективность организации, предприниматель отметил, что ее бойцы воюют на протяжении многих лет. Пригожин подчеркнул, что все поставленные задачи они выполняют самостоятельно, так как располагают собственной военной техникой.

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Варвара Кошечкина
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