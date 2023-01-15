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08:27, 15 января 2023Забота о себе

Кардиолог назвала лучшие крупы для здоровья сердца

Кардиолог Павличенко: зеленая гречка является лучшей крупой для здоровья сердца

Фото: Unsplash

Кардиолог, диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко назвала лучшие крупы для здоровья сердца. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Специалист подчеркнула, что самые полезные для сердца крупы — нешлифованные в оболочке. По ее словам, в них содержатся максимум клетчатки, которая способствует усвоению питательных веществ и играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Павличенко добавила, что в процессе обработки зерна из него удаляются самые полезные вещества и остается только эндосперм, который лишен многих полезных свойств. Эндосперм — это основная часть зерна, его внутренний слой, который содержит углеводы, белок и небольшое количество витаминов и минералов.

По словам врача, главным источником витаминов в крупах является оболочка семян, в которой содержатся витамины группы В, железо, медь, цинк, магний и антиоксиданты. Она добавила, что употребление цельных зерен значительно снижает уровень общего холестерина, «плохого» холестерина, триглицеридов и инсулина.

Кардиолог подчеркнула, что самыми полезными крупами являются ячневая, булгур и киноа, овсяные хлопья длительного приготовления, а также зеленая гречка, нешлифованный бурый и дикий рис.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Виктория Елисеева рассказала россиянам об изменениях в питании, которые помогут меньше мерзнуть в морозы. В частности, она рекомендовала хотя бы на время отказаться от алкоголя и снизить употребление чая и кофе.

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Марина Совина
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