Билли Айлиш заметили в коротких шортах и топе с иллюзией голой груди

Певицу Билли Айлиш заметили на улицах Лос-Анджелеса в топе с иллюзией голой груди

Американская певица Билли Айлиш появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

21-летнюю поп-исполнительницу заметили на улицах Лос-Анджелеса. Звезда направлялась в один из спортзалов в топе с принтом с иллюзией голой груди и коротких шортах коричневого цвета. В руках знаменитость держала бутылку с водой бренда Stanley Cup, а волосы она собрала в хвост. При этом Айлиш отказалась от макияжа и дополнила свой образ темной кепкой.

Известно, что певица начала стабильно тренироваться в сентябре 2022 года. По словам Айлиш, после этого заметно улучшилось ее психологическое состояние. Кроме того, она отказалась от оверсайз-одежды в пользу более женственных вещей.

В декабре 2022 года Айлиш также показала на видео фигуру в облегающем наряде после похудения. Знаменитость станцевала на камеру в полупрозрачном топе, надетом поверх красного бюстгальтера, и юбке длины макси с разноцветным принтом.

