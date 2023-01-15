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13:42, 15 января 2023Ценности

Билли Айлиш снялась в шапке российского дизайнера

Певица Билли Айлиш снялась в красной шапке российского дизайнера и стилистки Ксюши Смо

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Билли Айлиш снялась в одежде российского дизайнера и стилистки Ксюши Смо. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

21-летняя поп-исполнительница опубликовала селфи, на котором она запечатлена в вязаной шапке красного цвета, выполненной в виде кошачьих ушей. На размещенном снимке знаменитость позирует без макияжа и каки-либо аксессуаров. Известно, что помимо Айлиш в упомянутом головном уборе появлялись на публике и другие звезды, в том числе актриса Джулия Фокс.

Публикация певицы набрала более трех миллионов просмотров и восхитила ее подписчиков. «Красотка», «Больше не пропадай», «Самая лучшая», «Мы скучали», «Вау», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под постом.

В декабре 2022 года Айлиш показала на видео фигуру в облегающем наряде после похудения. Знаменитость станцевала на камеру в полупрозрачном топе, надетом поверх красного бюстгальтера, и юбке длины макси с разноцветным принтом.

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Карина Черных
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