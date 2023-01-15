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18:43, 15 января 2023Силовые структуры

Врачи уличили россиянина в изнасиловании девятимесячной дочери

Пятый канал: россиянина задержали по подозрению в изнасиловании девятимесячной дочери

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские задержали россиянина, подозреваемого в изнасиловании девятимесячной дочери. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает Пятый канал.

По данным издания, речь идет о жителе Иркутской области, которого в преступлении уличили врачи. Преступление вскрылось после того, как госпитализированного с подозрением на пневмонию ребенка осмотрели медики местной больницы и обнаружили характерные телесные повреждения. На место прибыла оперативно-следственная группа, которая выяснила, что отец девочки 24 декабря совершил в отношении дочери действия сексуального характера.

По данным силовиков, семья ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело, сказано в материале.

10 октября 2022 года сообщалось, что в Омской области мужчину осудили на 15 лет за изнасилование 15-летней дочери сожительницы.

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Владимир Седов
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