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12:25, 16 января 2023Экономика

Затраты на транспортировку кофе в Россию взлетели в пять раз

Глава «Милфудс»: затраты на транспортировку кофе в Россию взлетели в пять раз

Фото: Mark Daynes / Unsplash

Затраты на транспортировку кофе в Россию за прошлый год выросли в пять раз, заявил глава компании «Милфудс», купившей бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости.

Если раньше транспортировка зерна из Вьетнама стоила две тысячи долларов в контейнере до Санкт-Петербурга, то теперь — не меньше 10 тысяч. Сои также назвал главной проблемой увеличение времени, затрачиваемого на транспортировку. Сроки поставок выросли с месяца-полтора до трех.

На логистику приходится значительная часть себестоимости кофе, но больше половины занимает обжарка. В целом за последние 12 месяцев средняя цена натурального кофе на рынке взлетела на треть, сказал глава «Милфудс». Он добавил, что в среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год.

Ранее в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») россиянам объяснили причины роста цен на кофе. Зампред правления союза Дмитрий Леонов назвал следующие факторы подорожания: неурожай, удорожание упаковки и удобрений, логистические сложности.

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Платон Щукин
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