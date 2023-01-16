Евросоюз задумал вложить миллиарды евро в производство зеленой энергии

El Pais: страны Евросоюза вложат 350 миллиардов евро в производство зеленой энергии

Страны Евросоюза задумали вложить миллиарды евро в закупку оборудования, предназначенного для производства зеленой энергии. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на комментарий Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Общая сумма инвестиций составит около 300-350 миллиардов евро (приблизительно от 23,3 до 26 триллионов рублей), что равно примерно двум процентам совокупного валового внутреннего продукта европейских стран. Бретон добавил, что государства, входящие в состав Евросоюза, становятся сильнее при объединении ресурсов.

Страны Евросоюза планируют стать углеродно-нейтральными к 2050 году. В ноябре прошлого года стало известно о том, что государства-участники решили изменить одноразовую упаковку ради спасения планеты и представить новые правила для кофейных капсул Nespresso, пластиковых бутылок для воды, а также других товаров в сферах производства продуктов питания и химических веществ. Европейские страны и компании будут обязаны производить такие контейнеры, которые после использования подлежат переработке или разлагаются естественным путем, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.