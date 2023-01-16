Врач раскрыла оптимальное время купания в крещенской проруби

Врач Семененко: оптимальное время купания в крещенской проруби составляет около минуты

Оптимальное время нахождения в проруби во время крещенских купаний составляет около одной минуты, заявила доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, водные процедуры зимой могут принести пользу только здоровым и закаленным людям. Неподготовленным они могут нанести вред — вызвать простуду или обострение хронических заболеваний. Кроме того, от крещенских купаний лучше отказаться людям с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью. Нельзя купаться в проруби беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям, раскрыла детали Семененко.

«Оптимальное время нахождения в проруби — около одной минуты. После выхода необходимо вытереться насухо», — подчеркнула специалист. По ее словам, затем нужно одеться в сухую теплую одежду, обуться. Она посоветовала выпить горячий чай и избегать употребления алкоголя.

Врач рекомендовала начинать закаливание за несколько месяцев до купания в проруби. Для этого можно использовать смоченное полотенце — обтираться. Потом надо переходить к обливанию водой.

Ранее терапевт Маргарита Демичева заявила, что у неподготовленного человека купание в ледяной воде может вызвать холодовой шок.