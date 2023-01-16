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09:12, 16 января 2023Мир

Пост министра обороны ФРГ предрекли стороннику переговоров по Украине

Spiegel: на пост нового министра обороны ФРГ вместо Ламбрехт рассматриваются три кандидата

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Пост нового министра обороны ФРГ предрекли сопредседателю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсу Клингбайлю, который, исходя из его высказываний, является сторонником дипломатии и переговоров для решения конфликта на Украине. Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, другими кандидатами на кресло главы немецкого Минобороны являются глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт и министр труда и социальных дел страны Хубертус Хайль. Также рассматривалась кандидатура уполномоченной бундестага по вопросам военнослужащих Евы Хёгль, однако газета пишет, что от ее обсуждения, скорее всего, откажутся.

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Spiegel пишет, что после отставки Кристине Ламбрехт канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужен человек с большим боевым политическим весом. Бывший военный комиссар Ханс-Петер Бартельс отметил, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ.

Ранее сообщалось о сложностях у Шольца с поиском замены Ламбрехт из-за его обещания о том, что по крайней мере половина кабмина страны будет состоять из женщин. Его призвали искать главу оборонного ведомства не с точки зрения пола, а ориентируясь исключительно на компетенции сотрудника.

До этого Клингбайль высказался за решение ситуации на Украине с помощью дипломатии. «Потрясен, когда вижу, как в наше время к самому понятию дипломатии относятся почти с пренебрежением», — цитирует его Allgemeine Zeitung. При этом политик поддержал поставки вооружений Киеву для усиления позиции украинской стороны на возможных переговорах.

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Виктория Кондратьева
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