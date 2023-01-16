Пост министра обороны ФРГ предрекли стороннику переговоров по Украине

Spiegel: на пост нового министра обороны ФРГ вместо Ламбрехт рассматриваются три кандидата

Пост нового министра обороны ФРГ предрекли сопредседателю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсу Клингбайлю, который, исходя из его высказываний, является сторонником дипломатии и переговоров для решения конфликта на Украине. Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, другими кандидатами на кресло главы немецкого Минобороны являются глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт и министр труда и социальных дел страны Хубертус Хайль. Также рассматривалась кандидатура уполномоченной бундестага по вопросам военнослужащих Евы Хёгль, однако газета пишет, что от ее обсуждения, скорее всего, откажутся.

Spiegel пишет, что после отставки Кристине Ламбрехт канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужен человек с большим боевым политическим весом. Бывший военный комиссар Ханс-Петер Бартельс отметил, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ.

Ранее сообщалось о сложностях у Шольца с поиском замены Ламбрехт из-за его обещания о том, что по крайней мере половина кабмина страны будет состоять из женщин. Его призвали искать главу оборонного ведомства не с точки зрения пола, а ориентируясь исключительно на компетенции сотрудника.

До этого Клингбайль высказался за решение ситуации на Украине с помощью дипломатии. «Потрясен, когда вижу, как в наше время к самому понятию дипломатии относятся почти с пренебрежением», — цитирует его Allgemeine Zeitung. При этом политик поддержал поставки вооружений Киеву для усиления позиции украинской стороны на возможных переговорах.