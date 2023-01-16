Россиянин побывал во Франции и рассказал об оскорблениях от польских туристов

Блогер Литвин побывал в Куршевеле и рассказал о конфликте с поляками на подъемнике

Скандальный российский блогер Михаил Литвин, побывавший на французском горнолыжном курорте Куршевель, рассказал в Telegram о конфликтной ситуации с польскими туристами.

Как объяснил блогер, они с другом и с парой туристов из Польши вместе поднимались на подъемнике в одной кабинке. Услышав разговор Литвина с товарищем, поляк уточнил происхождение россиян, и, услышав ответ, начал оскорблять попутчиков. Так, на кадрах слышно, как мужчина называет Россию азиатским государством, а ее граждан — монголами.

«Он начинает конкретно разговаривать про политику и рассказывать о том, какие русские ****** [плохие] типы. Поляк, который не знает ни капельки о русской душе и русских людях, имеет какое-то право открывать и с такой надменностью с нами говорить», — возмутился Литвин.

В конце видео блогер порадовался, что обошлось «без всяких драк», однако признался, что ему пришлось сдерживаться, чтобы словесная перепалка не переросла в физическое противостояние.