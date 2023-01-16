Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:30, 16 января 2023Путешествия

Россиянин побывал во Франции и рассказал об оскорблениях от польских туристов

Блогер Литвин побывал в Куршевеле и рассказал о конфликте с поляками на подъемнике

Скандальный российский блогер Михаил Литвин, побывавший на французском горнолыжном курорте Куршевель, рассказал в Telegram о конфликтной ситуации с польскими туристами.

Как объяснил блогер, они с другом и с парой туристов из Польши вместе поднимались на подъемнике в одной кабинке. Услышав разговор Литвина с товарищем, поляк уточнил происхождение россиян, и, услышав ответ, начал оскорблять попутчиков. Так, на кадрах слышно, как мужчина называет Россию азиатским государством, а ее граждан — монголами.

«Он начинает конкретно разговаривать про политику и рассказывать о том, какие русские ****** [плохие] типы. Поляк, который не знает ни капельки о русской душе и русских людях, имеет какое-то право открывать и с такой надменностью с нами говорить», — возмутился Литвин.

В конце видео блогер порадовался, что обошлось «без всяких драк», однако признался, что ему пришлось сдерживаться, чтобы словесная перепалка не переросла в физическое противостояние.

Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Над Севастополем сбили семь беспилотников
Главарь террористов Магас из «Имарат Кавказ» получил третий пожизненный срок
Число сбитых вблизи Севастополя дронов ВСУ увеличилось до 10
Бывший тренер сборной России сравнил российских футболистов с украинскими
Жители развитых стран отказались верить в перспективы улучшения жизни
СБУ обвинила российского депутата в участии в боевых действиях
Бритни Спирс высказалась о скандале в ресторане и сравнила себя со Шреком
Стало известно о тяжелых боях ЧВК «Вагнер» за Клещеевку
Беспилотные автомобили назвали причинами пробок
Хейли Бибер и Никола Пельтц вышли в свет в одинаковых прозрачных платьях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.