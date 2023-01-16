Главарь террористов Магас из «Имарат Кавказ» получил третий пожизненный срок

В Ростове-на-Дону суд дал третий пожизненный срок главарю террористов по кличке Магас

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению участника запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Али Тазиева, известного также как Магас. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, убийстве, создании преступного сообщества, бандитизме. Тазиев считался вторым по влиятельности членом «Имарата Кавказ» после Доку Умарова и главным террористом Ингушетии.

По версии следствия, Тазиев весной 2008 года по предложению представителей «Имарат Кавказ» вступил в ее состав для совершения терактов и нападений на силовиков на территории Ингушетии с целью изменение конституционного строя России и распространения радикального ислама. Он с боевиками взорвал пост и автомобиль ДПС, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов; напали на военнослужащих воинской части, обстреляли кафе и инспекторов ДПС.

Тазиев уже осужден дважды на пожизненные сроки за совершенные теракты, в том числе покушение на бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.