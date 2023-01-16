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07:57, 16 января 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли город Макеевка из РСЗО, выпустив шесть ракет

Фото: РИА Новости

Украинские войска обстреляли город Макеевка из РСЗО, выпустив шесть ракет. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«04:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено 6 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики. В результате ранены три мирных жителя. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров, а также реактивных систем залпового огня (РСЗО). Они выпустили по ДНР 115 боеприпасов.

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Марина Совина
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