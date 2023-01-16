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08:31, 16 января 2023Бывший СССР

Житель села в ДНР рассказал об украинском мародерстве

Житель села Опытное Щербин рассказал о мародерстве украинских военных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские военные занимались мародерством, когда находились в селе Опытное Артемовского района в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости житель этого села Александр Щербин.

«Очень много "мародерки" было, когда еще почта у нас работала, город нормально функционировал», — пояснил Щербин, добавив, что украинские военные отправляли по почте кованые воота, холодильники, стиральные машины и плазмы.

При этом на городской почте образовывались многочасовые очереди. «Там толпы стояли. Все пытались что-то отправить», — поделился житель села. Он отметил, что награбленное также продавали, ходили по квартирам и предлагали купить за любые деньги.

Ранее находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко рассказал, что украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России. Пленный боец уточнил, что Вооруженные силы Украины хотели ввергнуть мирное население в панику и осуществляли мародерские действия.

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Марина Совина
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