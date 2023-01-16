Суд удовлетворил ходатайство об УДО бывшего мэра Оренбурга

Суд удовлетворил ходатайство об УДО осужденного за коррупцию экс-мэра Оренбурга Арапова

Акбулакский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего мэра города Оренбурга Евгения Арапова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, находясь в колонии, бывший глава города не допускал нарушений порядка, также он в полном объеме выплатил штраф в размере 15 миллионов рублей.

В августе 2020 года Ленинский суд Оренбурга приговорил Арапова к 4,5 года колонии строгого режима. Бывшего мэра признали виновным в незаконном создании фирмы через подставное лицо и получении взяток. По данным СКР, Арапов, вопреки запрету госслужащим вести бизнес, открыл фирму и через нее сдавал в аренду муниципальную недвижимость. За шесть лет он заработал на этом 14 миллионов рублей.

Мэр от своего заместителя получил 600 тысяч рублей за лояльное отношение к застройщикам Оренбурга, а позже ему еще передали квартиру. В общей сложности ему дали взяток на 6 миллионов рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество Арапова общей стоимостью 50 миллионов рублей: недвижимость и автомобили, а также доли в 13 коммерческих организациях.