На Бали автомобиль с российскими туристами упал в 25-метровый овраг

На Бали российские туристы выжили после падения в 25-метровый овраг и получили легкие раны

На Бали автомобиль с тремя российскими туристами упал в овраг глубиной 25 метров. Все пассажиры выжили и вместе с водителем машины доставлены в больницу с легкими травмами, сообщает издание Detik.

В местной полиции объяснили, что на дороге с уклоном водитель не смог сохранить управление транспортным средством из-за отказа тормозов. В результате аварии у водителя остались только царапины, один из туристов получил рану головы, а туристка — травму ноги.

Ранее сообщалось о смерти россиянки в трагическом ДТП на Бали. 24-летняя туристка находилась за рулем мопеда и упала на нем с 30-метрового обрыва в реку Аюнг в индонезийской деревне Убуд. По данным местной полиции, жертва ДТП не имела опыта вождения.