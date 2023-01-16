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19:11, 16 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на четыре года за убийство мешавшего проехать мотоциклиста

В Йошкар-Оле осудили на 4 года мужчину за убийство мотоциклиста, мешавшего ему проехать

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Йошкар-Оле осудили на четыре года 42-летнего местного жителя за убийство 68-летнего пенсионера. Об этом в понедельник, 16 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 19 июня 2022 года фигурант ехал по улице рядом с мотоциклистом. Тот периодически увеличивал скорость своего движения по полосе, совершая маневры, мешавшие его обогнать. Осужденного разозлило поведение потерпевшего, тогда он опередил жертву и резко перестроился на его полосу движения, тем самым совершив неизбежное столкновение двух транспортных средств. Мотоциклист скончался в больнице.

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Екатерина Власова
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