Названа неожиданная причина глобального потепления

Возможной причиной глобального потепления назвали дисбаланс CO2 в воздухе и океане

Возможной главной причиной глобального потепления могла стать не человеческая деятельность, а дисбаланс содержания углекислого газа в воздухе и океане. Неожиданную версию озвучил заведующий Лабораторией физики межгеосферных процессов Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Сергей Шалимов в интервью «Газете.Ru».

По словам ученого, по причине того, что температурные колебания на Земле наблюдались и ранее — например, во времена последнего межледниковья (около 10 тысяч лет назад) температура на Земле примерно на два градуса Цельсия превышала ту, которая есть сейчас, хотя никакой цивилизации тогда не было. Кроме того, температуру с конца XIX века до 1950-х годов отличали сменявшие друг друга более короткие, чем тысячи лет назад, периоды потепления и похолодания. Он отметил, что по этой причине нельзя говорить о том, что глобальное потепление вызвано лишь вмешательством человека.

«Есть гипотеза Лайнуса Полинга, который утверждал, что существует равновесие между атмосферным и океаническим СO2 через образования карбоната кальция. Если его немного сдвинуть (например, за счет роста температуры океанов), то СО2 в атмосфере будет расти. Здесь еще нужно разбираться в причинах. Во всяком случае, это точно не рост СО2 от сжигания газа, нефти и угля», — убежден Шалимов. Он пояснил, что человеческая деятельность может влиять на баланс содержания углекислого газа в океане и в воздухе, однако ученым только предстоит понять то, каким образом происходит смещение такого равновесия, по каким причинам возникает парниковый эффект, и что с этим можно сделать.

В январе российские ученые опровергли популярную гипотезу о том, что на резкое потепление в Арктике в XX веке повлияла деятельность человека. В Минобрнауки сообщили, что оно было вызвано рядом мощных землетрясений, произошедших незадолго до этого.