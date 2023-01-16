В Брянске задержали пытавшихся вывезти на Украину микросхемы пенсионеров

Пенсионеры из Брянска попытались вывезти на Украину микросхемы для создания вооружения

В Брянске задержали пенсионеров, пытавшихся вывезти из России на Украину микросхемы, используемые при создании вооружения, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 78-летняя фигурантка с Украины получила на почте в Брянске 50 микросхем от неизвестного. Тогда она договорилась с пожилым мужчиной, и они решили доставить полученное в Киев через Белоруссию и Польшу. Подельники спрятали контрабанду в термосы с компотом и контейнеры с тертой свеклой и тушеными овощами.

Фигурант проводил соучастницу до вокзала Брянск-Орловский. При досмотре на вход сотрудники контроля поймали пенсионерку и проверили содержимое багажа.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 226.1 («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения») Уголовного кодекса РФ.