Хейли Бибер и Никола Пельтц вышли в свет в одинаковых прозрачных платьях

Модель Хейли Бибер и актриса Никола Пельтц вышли в свет в одинаковых платьях Fanci

Американские модель Хейли Бибер и актриса Никола Пельтц вышли в свет в откровенных нарядах одного бренда. Об этом сообщает модный портал Page Six.

Речь идет о платье вьетнамской марки Fanci модели Obsession черного цвета, которое выполнено из прозрачной ткани, оголяющей тело манекенщиц. Вдобавок наряд украшен ассиметричной юбкой и рюшами на швах, а также аппликацией в виде цвета в области шеи. Отмечается, что стоимость вещи составляет 350 долларов (23,9 тысячи рублей).

Известно, что жена Бруклина Бекхэма отпраздновала день рождения, дополнив упомянутое платье собранными в пучок волосами и нюдовым макияжем с черными стрелками, а супруга Джастина Бибера снялась в том же образе в собственной ванной комнате. Вдобавок манекенщица надела массивные золотые серьги.

Ранее в январе знаменитости, среди которых актрисы Аня Тейлор-Джой и Лили Джеймс, пришли на премию в платьях с эффектом голого тела. Известно, что телезвезды в упомянутых образах пришли на 28-ю церемонию награждения премии The Critics Choice Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.