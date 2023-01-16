Продлены сроки приема работ на творческий конкурс «Пробуждая сердца»!

В честь Дня рождения Ланового продлены сроки приема работ на конкурс «Пробуждая сердца»!

Народному артисту СССР, Герою Труда России, Сопредседателю Центрального штаба Бессмертного полка России Василию Лановому 16 января могло бы исполниться 89 лет. Каждый человек вне зависимости от возраста хранит память об этом уникальном человеке – по образам киногероев, по словам истинного патриота — о Родине, о значимости русской литературы, важности сохранения чистоты русского языка.

Творческий конкурс «Пробуждая сердца», который уже второй раз проводит Бессмертный полк России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, это дань памяти Василию Лановому.

Уже присланы более 10 000 заявок. И в оргкомитет конкурса продолжают поступать звонки и письма с просьбами продлить сроки приема работ. В честь Дня рождения Василия Ланового Бессмертный полк России принял решение сделать своеобразный подарок всем, кто хочет почтить его память, приняв участие в конкурсе «Пробуждая сердца» и увеличить сроки приема работ до конца января.

Организаторы ждут видеозаписи с художественным прочтением классических стихов от индивидуальных участников, а также от семейных и творческих коллективов.

Яркую работу прислал на конкурс коллектив неравнодушных людей из Белгородской области — они сняли видеоклип с художественным прочтением стихотворения «Мы ждем вас…», посвященного участникам СВО, которые сейчас на передовой сражаются за правду.

Напомним, стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, выделены в конкурсе в отдельную номинацию.

И помимо призовых мест, присвоенных экспертами конкурса, в этой номинации также предусмотрен приз зрительских симпатий, который будет определен по итогам открытого онлайн-голосования в социальных сетях Бессмертного полка России. К нему будут допущены авторы стихотворений, получивших высокую оценку региональных экспертов конкурса, но не ставших победителями федерального этапа.

Более подробную информацию о конкурсе «Пробуждая сердца» можно узнать в его положении. С сайта организаторов работает прямой переход на страницу конкурса. Можно принять участие в одной или нескольких номинациях.

