Десятки тысяч медсестер Англии примут участие в забастовках в феврале

В феврале в Англии пройдут массовые забастовки медсестер, требующих повышения зарплат. О предстоящих акциях сообщается на сайте Королевского колледжа медсестринского дела.

Уточняется, что демонстрации запланированы на 6 и 7 февраля, длительность каждой из них составит 12 часов. Предварительно, к акции присоединятся представители 73 ассоциаций Национальной службы здравоохранения. На последней акции, прошедшей в декабре, участие приняли только 55 ассоциаций.

Отмечается, что запланированные забастовки состоятся в случае, если ситуация с зарплатами не изменится до конца текущего месяца. Демонстрации, которые должны пройти 18 и 19 января, отменены не были, говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года стало известно о намерении британских медсестер впервые более чем за 100 лет выйти на забастовку, чтобы добиться увеличения заработной платы. Решение о проведении двух декабрьских акций было принято после того, как правительство отклонило предложение о переговорах.