Пожар в российской спортшколе показали на видео
В Кургане загорелось здание спортивной школы. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба управления МЧС по российскому региону во «ВКонтакте».
ЧП произошло на улице Гоголя в центре города. Уточняется, что пожар площадью 100 квадратных метров начался на втором этаже здания. Ему присвоен повышенный ранг опасности, идет наращивание сил и средств тушения.
На записи видно, как пожарные тушат огонь. Открытого горения, судя по кадрам, уже нет, но из окон спортшколы валит серый дым.
Персонал и учащиеся спортивной школы покинули здание до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Угроза распространения огня также отсутствует.
Летом 2022 года в Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу и объяснила свой поступок детской шалостью. В результате пожара никто не пострадал.