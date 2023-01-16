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14:28, 16 января 2023Россия

Пожар в российской спортшколе показали на видео

В центре Кургана загорелось здание спортивной школы, пожар попал на видео

В Кургане загорелось здание спортивной школы. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба управления МЧС по российскому региону во «ВКонтакте».

ЧП произошло на улице Гоголя в центре города. Уточняется, что пожар площадью 100 квадратных метров начался на втором этаже здания. Ему присвоен повышенный ранг опасности, идет наращивание сил и средств тушения.

На записи видно, как пожарные тушат огонь. Открытого горения, судя по кадрам, уже нет, но из окон спортшколы валит серый дым.

Персонал и учащиеся спортивной школы покинули здание до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Угроза распространения огня также отсутствует.

Летом 2022 года в Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу и объяснила свой поступок детской шалостью. В результате пожара никто не пострадал.

Евгения Куликова
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