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09:34, 16 января 2023Силовые структуры

Российский студент убил мать из-за блокнота с паролями от соцсетей

В Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Уфе 18-летний студент убил мать-пенсионерку за то, что она спрятала его блокнот с паролями от аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Убийство произошло после того, как женщина сделала уборку в квартире в доме на Революционной улице. Россиянин устроил ей скандал, когда не нашел блокнот, который мать спрятала. Он схватил кухонный нож и нанес женщине несколько ударов.

После этого студент отправил сообщение сводному брату, в котором написал, что убил мать. Тот вызвал полицию, которая нашла в крови тело убитой. Подозреваемый арестован.

Известно, что его родители были в разводе, причем мать запретила ему общаться с отцом. Студент увлекался смешанными единоборствами.

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Любовь Ширижик
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