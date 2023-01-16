Российский студент убил мать из-за блокнота с паролями от соцсетей

В Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов

В Уфе 18-летний студент убил мать-пенсионерку за то, что она спрятала его блокнот с паролями от аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Убийство произошло после того, как женщина сделала уборку в квартире в доме на Революционной улице. Россиянин устроил ей скандал, когда не нашел блокнот, который мать спрятала. Он схватил кухонный нож и нанес женщине несколько ударов.

После этого студент отправил сообщение сводному брату, в котором написал, что убил мать. Тот вызвал полицию, которая нашла в крови тело убитой. Подозреваемый арестован.

Известно, что его родители были в разводе, причем мать запретила ему общаться с отцом. Студент увлекался смешанными единоборствами.