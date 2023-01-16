Россиянам подсказали способ обойти «невыполнимые» правила въезда в ЕС

Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян: в Европу легче попасть через Венгрию и Грецию

Визовые требования Евросоюза (ЕС) к российским туристам можно при желании обойти. Способ сделать это подсказал гражданам страны вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями».

«Просто это трудно решаемые задачи, но не невыполнимые. Понятно, что российский народ смекалистый, и нет такого требования, которое он бы не выполнил. Многие люди сейчас открывают карточки иностранных банков, многие люди страхуются в иностранных компаниях», — поделился эксперт.

Чтобы обойти правила въезда, он рекомендовал открывать визы в тех странах, которые легче выдают их россиянам. В их числе Венгрия, Греция, Италия, рассказал Мкртчян. По его словам, с этими визами уже можно будет попасть в те государства, которые предъявляют трудные условия.

При этом Мкртчян объяснил, что ситуация с путешествиями россиян в Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Польшу намного хуже, чем в Евросоюз. По его словам, перечисленные государства вообще не выдают визы, независимо от наличия страховки иностранной компании или карт западных банков. Он подчеркнул, что российского паспорта бывает достаточно для отказа в визе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что россияне массово перестали путешествовать в Европу — турпоток из России в 2022 году сократился на 80-90 процентов. По словам эксперта, на снижение интереса соотечественников к путешествиям по данному направлению сказались логистические сложности, отсутствие прямой авиаперевозки с Европой и удорожание поездок.