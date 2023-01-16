Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:22, 16 января 2023Путешествия

Россиянам подсказали способ обойти «невыполнимые» правила въезда в ЕС

Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян: в Европу легче попасть через Венгрию и Грецию

Фото: Shutterstock

Визовые требования Евросоюза (ЕС) к российским туристам можно при желании обойти. Способ сделать это подсказал гражданам страны вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями».

«Просто это трудно решаемые задачи, но не невыполнимые. Понятно, что российский народ смекалистый, и нет такого требования, которое он бы не выполнил. Многие люди сейчас открывают карточки иностранных банков, многие люди страхуются в иностранных компаниях», — поделился эксперт.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Чтобы обойти правила въезда, он рекомендовал открывать визы в тех странах, которые легче выдают их россиянам. В их числе Венгрия, Греция, Италия, рассказал Мкртчян. По его словам, с этими визами уже можно будет попасть в те государства, которые предъявляют трудные условия.

При этом Мкртчян объяснил, что ситуация с путешествиями россиян в Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Польшу намного хуже, чем в Евросоюз. По его словам, перечисленные государства вообще не выдают визы, независимо от наличия страховки иностранной компании или карт западных банков. Он подчеркнул, что российского паспорта бывает достаточно для отказа в визе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что россияне массово перестали путешествовать в Европу — турпоток из России в 2022 году сократился на 80-90 процентов. По словам эксперта, на снижение интереса соотечественников к путешествиям по данному направлению сказались логистические сложности, отсутствие прямой авиаперевозки с Европой и удорожание поездок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Украина отвела часть войск с запорожского направления
«Калашников» рассказал о готовности к производству нового пистолета
Цены на газ в Европе рухнули
Известный российский актер рассказал о преображении родного города
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в 25-метровый овраг
Семилетняя девочка спасла застрявшую под машиной прабабушку
Блогер показал татуировку на лбу и смутил зрителей своим внешним видом
Назван способ диагностировать опасные заболевания по состоянию ногтей
Мир столкнулся с дефицитом сотни миллионов рабочих мест
Нежелание клубов РПЛ подписывать контракт с Дзюбой объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.