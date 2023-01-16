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23:08, 16 января 2023Россия

Под завалами в Донецке нашли тело мужчины

В Калининском районе Донецка из-под завалов ТЦ извлекли тело погибшего мужчины

Фото: Telegram-канал МЧС ДНР

При разборе завалов торгового центра в Калининском районе Донецка, обрушившегося вследствие обстрела со стороны украинских войск, найдено тело мужчины. Об этом сообщает МЧС Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«В 21.40 из-под завала извлечен погибший мужчина. Его анкетные данные устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Для работ по ликвидации последствий обрушения задействованы 20 единиц техники и более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреливали населенные пункты ДНР. Огонь открывали по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам Донецка, Горловке (Центрально-городской и Никитовский районы), а также по Широкой Балке, Пантелеймоновке, Шахтерску. В результате действий ВСУ повреждены пять домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры.

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Екатерина Подвигина
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