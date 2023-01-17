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09:39, 17 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 7,5 года за угрозы ножом отцу и нападение на его друга

В Архангельске осудили на 7,5 года мужчину, угрожавшего ножом отцу и изрезавшего его друга

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Архангельске суд приговорил к 7,5 года лишения свободы 40-летнего местного жителя за угрозы 59-летнему отцу и нападение на его друга. Об этом во вторник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Россиянин признан виновным по статьям об угрозе убийством и покушении на убийство. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 24 августа 2021 года пьяный фигурант в квартире дома на улице Николая Островского взял нож и направил в сторону главы семьи, имитируя удары. Тогда друг мужчины испугался и заступился за товарища, однако осужденный ударил его ножом в грудь и живот. Потерпевший смог отбиться и сбежать. Он выжил.

Отмечается, что фигурант признал вину частично и рассказал, что мотивом стал конфликт с отцом, так как тот не пускал его домой.

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Екатерина Власова
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