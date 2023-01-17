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02:12, 17 января 2023Из жизни

Охлобыстин рассказал об избиении Смольяниновым экс-супруги

Охлобыстин рассказал, что Смольянинов избивал свою бывшую жену Дарью Мельникову
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал, что его коллега Артур Смольянинов (признан в России иноагентом) избивал свою бывшую жену Дарью Мельникову. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Мельникова подверглась критике после публичных высказываний ее экс-супруга на тему спецоперации на Украине. За актрису заступился Охлобыстин, призвав остановить травлю. «Она ни при чём. Он её сильно бил», — заявил актер.

Ранее стало известно, что Минюст России включил Смольянинова в реестр иноагентов. До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

8 января сообщалось, что бежавший на Украину Смольянинов заявил о готовности воевать против России. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

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Варвара Кузьмина
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