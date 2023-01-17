Бизнесмена заочно арестовали за порчу исторического особняка в Петербурге

В Петербурге суд заочно арестовал бизнесмена Берсона за порчу исторического особняка

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бизнесмена Бориса Берсона, обвиняемого в порче культурного наследия — исторического особняка князя Черкасского на Васильевском острове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В рамках уголовного дела подсудимый объявлен в розыск. Мера пресечения ему была изменена в связи с тем, что он много раз не являлся на процесс, предоставляя больничный листы при отсутствии сведений о наличии у него заболеваний, препятствующих участию в слушаниях. На этом основании суд пришел к выводу, что Берсон скрывается. При задержании он должен быть направлен в СИЗО-1.

По данным следствия, Берсон, являясь учредителем петербургского холдинга «Адамант», который владеет помещениями исторического дома князя Алексея Черкасского на Университетской набережной, допустил своим бездействием его разрушение. Противоправная деятельность бизнесмена с 2013-го по 2021 год была квалифицирована следствием по статье о порче культурного наследия. Ущерб оценен в 39 миллионов рублей.

Дом был построен в 1726 году. Он не эксплуатировался и не охранялся. В итоге там регулярно распивали спиртное граждане без определенного места жительства, также в здании происходили пожары. Такие обстоятельства привели к его разрушению.