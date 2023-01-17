73-летняя модель дала отпор хейтерам в сети после критики ее откровенных фото

73-летняя модель из США Коллин Хайдеман снялась в слитных купальниках и бикини

Модель из США Коллин Хайдеман дала отпор хейтерам в сети после критики ее откровенных фото. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

73-летняя манекенщица, чей блог насчитывает 319 тысяч подписчиков, разместила видео, в котором показала скриншот с негативными комментариями. «Этот купальник не соответствует возрасту», — гласило послание одного из юзеров.

После этого женщина продемонстрировала снимки, на которых она позирует в бассейне в слитных купальниках и бикини. «Я скажу им в ответ: носите то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо!» — подписала она публикацию.

Зрители оценили внешний вид Хайдеман, отметив в комментариях под постом, что она находится в отличной форме. «Ты великолепна», «Я буквально теряю дар речи каждый раз, когда вижу вас», «Королева!», «Я надеюсь, что однажды у меня будет столько же уверенности и любви к себе», «Ты вдохновляешь! Продолжай носить то, что любишь!» — высказывались они.

Ранее британские модели высказали мнение о мини-юбках на женщинах после 50 лет. Так, 70-летняя Энджи Бест рассказала, что она бы ни за что не надела данный предмет гардероба. По ее словам, она не может похвастаться подтянутым телом и считает, что женщине в подобном возрасте необходимо выглядеть элегантно. В свою очередь, 60-летняя Ванесса Фельц отметила, что мини-юбка помогает самовыражаться.