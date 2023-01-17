Адвокаты решили достучаться до Канье Уэста через газетные объявления

Адвокаты американского рэп-исполнителя Канье Уэста прибегнут к газетным объявлениям

Адвокаты американского рэп-исполнителя и дизайнера Канье Уэста планируют прибегнуть к газетным объявлениям для того, чтобы достучаться до артиста. Об этом пишет New York Post.

Такое решение было принято из-за того, что правозащитники не могут выйти на связь с рэпером. Так, юридическая фирма Greenberg Traurig заявила в документах, что им потребуются «альтернативные средства», чтобы официально предупредить Уэста о том, что она больше не представляет его в судебном процессе.

В фирме утверждают, что рэпер намеренно избегает их и даже «деактивировал номер телефона, который ранее использовался для связи с ними». Юристы решили разместить рекламу в двух лос-анджелесских газетах, в каких именно газетах и когда объявление будет опубликовано не уточняется.

Greenberg Traurig официально отказалась представлять Уэста еще 30 ноября — за день до того, как он появился в эфире программы InfoWars с участием конспиролога Алекса Джонса, где заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

До этого Уэст опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Американский еврейский комитет назвал язык Уэста демонстрирующим «антисемитские клише, такие как жадность и контроль».