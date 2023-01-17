В США самолет выкатился на чужую взлетную полосу и чудом избежал столкновения

В аэропорту Нью-Йорка самолет Delta едва не столкнулся с выкатившимся перед ним самолетом

В международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди готовившийся к взлету самолет едва не столкнулся с перепутавшим полосу лайнером. Об этом пишет Daily Mail.

Вечером в пятницу, 13 января, пилот самолета авиакомпании American Airlines выкатился на чужую полосу движения и оказался прямо перед бортом Delta, который начал разгоняться для взлета. На видео слышно, как авиадиспетчеры, вовремя заметившие опасный маневр, экстренно отменяют разрешение на взлет.

Капитан воздушного судна Delta, двигавшийся по взлетно-посадочной полосе со скоростью 115 миль в час (186 километров в час) сумел остановиться за 300 метров до борта American Airlines, чудом избежав столкновения с ним. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщили, что начнут расследование инцидента.