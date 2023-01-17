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14:49, 17 января 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении «Краба» польского производства

Минобороны России заявило об уничтожении польской гаубицы «Краб» под Харьковом

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу Краб польского производства в районе населенного пункта Песчанное Харьковской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также были уничтожены американская самоходная гаубица М109 «Паладин» и боевая машина РСЗО «Град» в районе харьковского села Лозовая.

Кроме того, российской армии удалось ликвидировать гаубицу Д-20 в районе населенного пункта Терны, две гаубицы «Гиацинт-Б» в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка Донецкой народной республики, уточнили в Минобороны.

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Анна Щербакова
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