Минобороны России заявило об уничтожении польской гаубицы «Краб» под Харьковом

Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу Краб польского производства в районе населенного пункта Песчанное Харьковской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также были уничтожены американская самоходная гаубица М109 «Паладин» и боевая машина РСЗО «Град» в районе харьковского села Лозовая.

Кроме того, российской армии удалось ликвидировать гаубицу Д-20 в районе населенного пункта Терны, две гаубицы «Гиацинт-Б» в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка Донецкой народной республики, уточнили в Минобороны.