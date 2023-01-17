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19:15, 17 января 2023Россия

Госпитализацию 320-килограммового россиянина сравнили с космической операцией

В Нижегородской области для госпитализации 320-килограммового мужчины привлекли 20 человек

Фото: Telegram-канал Давида Мелика-Гусейнова

Из Большемурашкинского района Нижегородской области эвакуировали для госпитализации 51-летнего мужчину весом около 320 килограммов. Для этого привлекли более 20 человек, рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Перевозку мужчины в инфекционную больницу организовывали несколько областных ведомств, специально для этого была усилена прочность медицинских приспособлений. «Более 20 человек было задействовано в ней — сотрудники скорой медпомощи, центра медицины катастроф и наши замечательные коллеги из МЧС», — рассказал Мелик-Гусейнов, сравнив процедуру со сложной космической операцией.

Он отметил, что эта перевозка стала «историческим весовым рекордом» для Нижегородской области — в прошлом году медики перевозили россиянина с весом около 255 килограммов.

Ранее сообщалось, что в животе россиянки выросла опухоль, вес которой был сопоставим с весом четырехлетнего ребенка. Женщина не обращалась к врачам, потому что два года принимала растущее в ее организме новообразование за полноту.

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Варвара Родикова
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