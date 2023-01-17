Женщине дали 12 лет за участие в запрещенном в России ИГ и сбор денег для него

В Ростове-на-Дону осудили на 12 лет женщину, лечившую и кормившую боевиков в Сирии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы Зульмиру Магомедову за участие в деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом во вторник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 3 апреля 2016 года фигурантка приехала в Сирию и вступила в ряды террористической группировки. До сентября она лечила там боевиков и готовила им еду. Также осужденная помогала террористам с экономикой и бухгалтерией и собирала деньги.

Находясь в России, Магомедова продолжила помогать боевикам через интернет.

