Россиянам рассказали про новый налоговый вычет

Юрист Спиридонова рассказала, как получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб

Начиная с 2023 года россияне смогут получать налоговый вычет за оплату тренажерного зала, занятия фитнесом и других физкультурно-оздоровительных мероприятий. Об этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала агентству «Прайм».

Воспользоваться правом на вычет можно по расходам 2022 года и позднее. Причем оно распространяется и на физподготовку детей до 18 лет. Как отмечает эксперт, максимальная сумма годовых затрат, с которых можно получить налоговый вычет — 120 тысяч рублей, от потраченной суммы возвращается 13 процентов.

Юрист пояснила, что этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и прочие).

Возврат средств можно осуществить двумя способами: подать в ИФНС по месту жительства декларацию 3-НДФЛ (в этом году) или обратиться с заявлением к работодателю. Необходимо предоставить копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, кассового чека, банковских реквизитов и свидетельства о рождении ребенка (если нужно получить вычет на занятия детей).

Но прежде всего нужно убедиться, что спортивная организация включена в специальный перечень, для участников которого можно получить налоговый вычет. Если она в нем не значится, то получить возврат не удастся.

Ранее заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о дополнительной выплате россиянам с детьми и учащимся вузов.