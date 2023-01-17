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10:16, 17 января 2023Интернет и СМИ

Российский комик словами «в Америке ты никому не нужен» описал карьеру в США

Комик Незлобин словами «в Америке ты никому не нужен» описал карьеру юмористов в США

Кадр: DatoKadze / YouTube

Живущий и работающий в США бывший резидент проекта Comedy Club Александр Незлобин заявил, что в этой стране комикам сложнее зарабатывать, чем в России. Трудности карьеры юмориста в Соединенных Штатах он описал в подкасте «Авторитет мысли», запись которого доступна на YouTube.

«В Москве комику довольно быстро можно дойти до заработка, не знаю, ну тысячи долларов в месяц, довольно легко и быстро, может быть, даже до трех [тысяч], с трех до пяти [тысяч] тоже люди доходят. Потом у нас пробуксовочка где-то (...). А в Америке ты никому не нужен, кто тебе будет платить», — высказался Незлобин.

По его словам, несколько знакомых ему комиков в США, зарабатывающих только за счет юмора, живут бедно, а остальные параллельно трудятся и в других сферах. Незлобин подчеркнул, что при высоком доходе юморист в Соединенных Штатах будет вынужден платить соответствующие налоги. «Довольно тяжело здесь зарабатывать комедией. Но если у тебя получилось, то дальше нет предела», — заключил он.

Ранее покинувший Россию комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) оценил жизнь в Израиле. Он заявил, что доволен эмиграцией в эту страну.

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Маргарита Щигарева
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