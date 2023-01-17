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14:42, 17 января 2023Мир

Испания не изменила свою позицию по танкам Leopard для Украины

Глава МИД Альбарес заявил, что Испания пока не планирует поставлять Киеву танки Leopard

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Правительство Испании не изменило свою позицию по поставкам танков Leopard Украине и не планирует передавать их в ближайшее время, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. Цитату приводит РИА Новости.

«Но Испания на каждом этапе украинской войны делает то, что считает лучшим, чтобы помочь украинцам защитить свой суверенитет и территорию, а также как можно быстрее установить мир», — подчеркнул глава МИД.

При этом он напомнил, что на этой неделе состоится встреча министров обороны стран ЕС, которые должны будут принять ключевые решения по ряду вопросов, в том числе касательно помощи Украине.

В июне СМИ писали, что власти Испании планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Однако для этого требуется разрешение Германии на снятие экспортных ограничений, а она заблокировала соответствующее решение.

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Виктория Кондратьева
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