Российского экс-чиновника вернут из зоны СВО для участия в суде за коррупцию

Суд отменил мобилизацию находящегося под следствием за коррупцию уральского экс-министра

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил вернуть из зоны специальной военной операции (СВО) бывшего министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, обвиняемого в коррупции, для участия в судебном процессе по его уголовному делу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-чиновник был призван на военную службу 24 октября 2022 года в рамках частичной мобилизации. Причем его отправили в зону СВО до того, как он ознакомился с материалами уголовного дела, в связи с чем следствию не удалось официально завершить производство по делу.

В правоохранительных органах считают, что Пьянков получил воинское звание благодаря содействию покровителей. Тем не менее следователь обратился в призывную комиссию и потребовал от нее отменить мобилизацию обвиняемого в совершении ряда преступлений. Военкомат пошел навстречу правоохранителям, однако Пьянков подал в суд иск о признании незаконным решения об отмене его мобилизации, указав на отсутствие у него судимостей.

В ходе слушаний суд установил, что предварительное следствие по уголовному делу экс-министра является основанием для отмены его мобилизации и отклонил иск Пьянкова. Ему вменяется растрата государственного имущества, превышение должностных полномочий и получение взяток. По версии следствия, министр создал организованную преступную группу из 13 участников, которая совершила многомиллионные хищения.

Пьянков возглавлял Министерство госимущества Свердловской области с 2012 по 2016 год.