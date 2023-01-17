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15:32, 17 января 2023Интернет и СМИ

Участница «Поле Чудес» с Камчатки оценила шутку Якубовича про чукчей

Участница «Поле Чудес» с Камчатки не нашла ничего обидного в шутке Якубовича про чукчей

Кадр: Первый канал

Директор ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» Лидия Кручинина не нашла ничего оскорбительного в шутке ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича о чукчах и Камчатке. Высказывания телеведущего Кручинина оценила в разговоре с «Газетой.Ru».

«Ни во время передачи, ни сегодня не считаю, что Леонид Аркадьевич Якубович хотел кого-то обидеть. Для меня лично ничего обидного, тем более оскорбительного, в его словах не прозвучало! С наших сторон были только шутки, а их понимает каждый по-своему. Очень жаль», — отметила она.

По словам Кручининой, ительмены имеют веселый нрав и часто смеются над собой. Она также призвала быть добрее друг к другу.

Якубович пошутил про чукчей и Камчатку в выпуске передачи, вышедшем в эфир Первого канала 13 января. Гостья шоу, которая является представителем коренного народа этого полуострова, надела на телеведущего национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки. «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь», — прокомментировал Якубович. В комментариях к публикациям в региональных СМИ жители Камчатки неоднозначно оценили шутку Якубовича.

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Денис Савосин
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