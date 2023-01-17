Путин и президент Туркменистана созвонились
Путин созвонился с лидером Туркменистана Бердымухамедовым и обсудил вопросы энергетики
Президент России Владимир Путин и лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».
«Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», — говорится в сообщении.
В начале декабря Бердымухамедов в ходе заседания правительства с участием руководителей дипломатических миссий назвал Россию главным союзником Ашхабада.