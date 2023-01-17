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12:58, 17 января 2023Бывший СССР

Путин и президент Туркменистана созвонились

Путин созвонился с лидером Туркменистана Бердымухамедовым и обсудил вопросы энергетики
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», — говорится в сообщении.

В начале декабря Бердымухамедов в ходе заседания правительства с участием руководителей дипломатических миссий назвал Россию главным союзником Ашхабада.

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