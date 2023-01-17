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11:40, 17 января 2023Экономика

Назван самый курящий регион России

«Честный знак»: самым курящим регионом в 2022 году стала Магаданская область

Фото: Abdiel Ibarra / Unsplash

Аналитики Национальной системы маркировки товаров «Честный знак» назвали самый курящий регион России в 2022 году. Согласно результатам исследования, предоставленным РБК, больше всего сигарет было продано Магаданской области — 132,7 тысячи пачек табачных изделий на тысячу человек.

На втором месте оказался Камчатский край — жители этого региона за год купили 118,9 тысячи упаковок на тысячу человек. Третью позицию с незначительным отрывом заняла Нижегородская область (118 тысяч пачек). В топ-5 также вошли Сахалинская область (108,1 тысячи упаковок) и Ямало-Ненецкий автономный округ (102,3 тысячи пачек).

В верхней части рейтинга также оказались Республика Коми (95,7 тысячи), Мурманская область (93,6 тысячи), Карелия (92,3 тысячи), Ненецкий автономный округ (86,2 тысячи) и Санкт-Петербург (82,3 тысячи).

Папиросы оказались популярнее всего среди жителей Магаданской области (707,1 пачки на тысячу взрослых жителей), сигары были наиболее востребованы у москвичей (27,6 упаковки), сигариллы — у крымчан (4,6 тысячи пачек), а табак для кальяна — у петербуржцев (834,7 упаковки).

Ранее эксперты FinExpertiza выяснили, что во втором квартале 2022 года россияне начали вести себя как во время карантинных ограничений и променяли культурный досуг на вредное потребление — сладости, алкоголь и табак. Траты на покупку таких товаров увеличились по сравнению с прошлым годом на 18,6 процента, подсчитали аналитики.

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Софья Ермакова
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