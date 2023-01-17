Врач раскрыла предотвращающий облысение способ мытья головы

Трихолог Ниведита Даду посоветовала за три часа до мытья головы нанести на волосы масло

Трихолог Ниведита Даду из Индии раскрыла способ мытья головы, с помощью которого можно предотвратить облысение. Соответствующий материал размещен на сайте издания Times Now.

В первую очередь врач посоветовала за два-три часа нанести на волосы кокосовое или оливковое масло. По ее словам, средство поможет раскрыть поры на коже головы для наилучшего впитывания питательных веществ. Выдержав время, после этого необходимо ополоснуть пряди теплой водой. «При ополаскивании не начинайте тереть волосы сразу, а подождите, пока они станут полностью мокрыми», — предупредила Даду.

При мытье головы эксперт порекомендовала обратить внимание на состав шампуня. Так, обладателям сухих и поврежденных волос подойдет средство без сульфатов и парабенов. В то же время людям с тонкими пряди необходимо присмотреться к продуктам, действие которых направлено на создание объема, отметила специалист.

В завершение собеседница издания пояснила, что в конце данного процесса необходимо равномерно нанести кондиционер на всю длину волос, оставить его на минуту и затем смыть холодной водой.

Ранее Генеральный директор клиники Este Medical Group, специализирующейся на дерматологии и трихологии, Сэм Синкир назвал вызывающую облысение распространенную ошибку при мытье головы. По его словам, кожа головы выделяет натуральное масло, которое называется кожным салом. Оно, в свою очередь, помогает защитить пряди от потери влаги. Поэтому слишком частое мытье делает их уязвимыми к повреждениям.