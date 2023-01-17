Историк рассказал о географическом происхождении названия «украинцы»

Историк Михаил Мягков рассказал о географическом происхождении названия «украинцы»

Термин «украинцы», использовавшийся со второй половины 17 века применительно к казачеству, был географическим, но никак не этническим, который характеризует какой-то народ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Начиная с древней Руси, потом с Московского государства украинцами или оукраинцами именовались пограничные служивые люди Московского государства, несшие службу на сторожевых заставах, на засечных чертах ну, например, по реке Оке, на Рязанщине, на сибирских, псковских окраинах, малороссийские, слободские окраины, Слобожанщина – это Харьковская область, окраины по границе Крымского ханства.

Одновременно с этим формировалось русское казачество, запорожское, донское казачество, о чем наши выдающиеся историки писали в прошлом, позапрошлом веке. Со второй половины 17 века под российское влияние попали уже после присоединения Малороссии, запорожского казачества к России слободская Украина, левобережье Днепра. И с этого времени понятие «украинцы» - как географический термин стал применяться к малороссийским казакам и частично к запорожским казакам.

Хотелось бы подчеркнуть, что это был термин географический, который относился к окраинным людям, живущим на окраинах, но никак не этнический, который характеризует какой-то народ», - рассказал эксперт. Он подчеркнул, что казачество как таковое создавалось отдельно от термина «украинцы», как сословие русского народа, оно жило на окраинных землях и защищало эти земли прежде всего на юге нашего государства. «Позже были амурские, уральские казаки, дальневосточные. Отождествлять украинцев и казаков не стоит, хотя казаков малороссийских и запорожских и называли окраинцами в географическом смысле», - отметил эксперт.

И Русское государство, и Речь Посполитая относились к людям, которые проживали на территории современной Украины, как к русским людям, а в силу географического положения, иногда их называли окраинцами, отметил историк. «Причем поляки к украинцам относили еще своих шляхтичей на южно-русских землях. То есть этот термин был географическим и относился как к казакам, так и к малороссийским людям, сами они считали себя русскими людьми», - добавил он.

В тоже время, по словам Михаила Мягкова, использование слова «украинцы» в этническом смысле, в значении отдельного славянского этноса, которого как такового, в принципе, нет, в политическом смысле начало использоваться в середине 19 века различными исследователями, историками, такими как Костомаров.

«Во второй половине 19 века в политическом плане стали развивать эту мысль об украинцах как отдельном этносе наши недруги в Австро-Венгрии, которые финансировались австрийским генеральным штабом как противовес политике русского государства, которую оно проводило на этих землях, желая в конечном итоге их отторгнуть. Так что «украинцы» как самоназвание стало употребляться благодаря писательскому труду, мало основанному на документах. Термин «украинцы» в значении отдельного народа впервые утвердился в советское время, а дальше нам уже известно, как складывалась история», - резюмировал он.