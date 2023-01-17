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14:36, 17 января 2023Силовые структуры

Раскрыто совершенное 34 года назад убийство девочки из Ульяновска

СКР: в Ульяновске раскрыто убийство 11-летней девочки, совершенное 34 года назад

Фото: СК РФ

В Ульяновске раскрыли изнасилование и убийство 11-летней девочки, совершенное 34 года назад. Причастный к преступлению 61-летний местный житель покончил с собой, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 16 марта 1987 года домой из магазина не вернулась 11-летняя девочка. Фрагменты ее тела нашли спустя несколько недель в мусорном контейнере. Долгие годы убийство не удавалось раскрыть, за этот период следователи и оперативники допросили 300 человек, провели 100 судебных экспертиз.

В 2018 году в Экспертно-криминалистическом центре УВД по Ульяновской области была выделена ДНК преступника по следам спермы, найденным на остатках одежды убитой. Причастность мужчины к преступлению была установлена следователями СКР совместно с управлением уголовного розыска УМВД по Ульяновской области. По данным следствия, он изнасиловал девочку, убил ее и расчленил тело, спрятав останки в разных районах города. После взятия у него образцов ДНК-профиля для экспертизы он свел счеты с жизнью.

Следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого с согласия его родственников.

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Любовь Ширижик
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